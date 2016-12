WALL STREET - Stocks to watch del 9 giugno

9 giugno (Reuters) - I futures sull'azionario Usa sono deboli stamani dopo la battuta d'arresto del rally del greggio. Si preannuncia dunque una partenza negativa a Wall Street nel giorno in cui è atteso il dato relativo alle nuove richieste di sussidi settimanali, il primo aggiornamento sull'andamento del mercato del lavoro dopo le deludenti statistiche degli occupati di maggio.

Ieri a Wall Street il Dow Jones ha chiuso sopra 18.000 punti per la prima volta da aprile. S&P +0,3% e Nasdaq +0,3%.

I titoli in evidenza oggi:

** RESTORATION HARDWARE HOLDINGS INC cede quasi il 20% nel preborsa. Il venditore di arredamento di lusso ha previsto una contrazione superiore alle previsioni dell'utile adjusted per il secondo trimestre e per l'esercizio 2016. Continua...