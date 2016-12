WALL STREET - Stocks to watch dell'8 giugno

8 giugno (Reuters) - I futures sull'azionario Usa sono frazionalmente positivi in un panorama internazionale improntato all'incertezza dopo dati macro contrastanti dalla Cina e sul persistente nervosismo legato al referendum sulla Brexit.

Ieri a Wall Street S&P e Dow hanno chiuso in moderato rialzo, con l'S&P 500 sui livelli più alti da luglio e sempre più vicino ai massimi storici raggiunti a maggio 2015.

Intorno alle 13,15 italiane il futures Dow Jones e-minis sale dello 0,15%, così come quello S&P 500, e il derivato sul Nasdaq guadagna lo 0,1%.

I titoli in evidenza:

** Il gruppo di private equity BLACKSTONE è in trattative avanzate per acquistare Acrisure con un'operazione che potrebbe valorizzare il broker assicurativo Usa ben oltre i 2 miliardi di dollari, debito incluso, secondo fonti vicine alla situazione.

** LULULEMON ATHLETICA ha chiuso il trimestre con un utile appena sotto le attese a causa di costi in aumento. Il titolo nel pre borsa cede oltre il 3%.

** Il produttore di attrezzature per video conferenze POLYCOM, che ha dato il suo ok per essere rilevato dalla canadese Mitel Networks Corp, ha comunicato di aver ricevuto un'offerta rivista da parte di una società di private equity. Continua...