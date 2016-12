WALL STREET - Stocks to watch del 7 giugno

MILANO, 7 giugno (Reuters) - Dopo i massimi di sette mesi segnati ieri, i futures sull'azionario Usa preannunciano una nuova seduta in rialzo con gli investitori più propensi ad acquistare asset rischiosi visto che sembra allontanarsi la prospettiva di un rialzo dei tassi.

Ieri il presidente della Fed Janet Yellen non ha fatto riferimenti a un timing per il rialzo dei tassi alimentando la convinzione che quindi la banca centrale non abbia fretta.