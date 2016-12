Wall Street - Stocks to watch del 6 giugno

6 giugno (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono in lieve rialzo in attesa del discorso del presidente della Federal Reserve Janet Yellen. Le parole della Yellen sarannno vagliate con estrema attenzione dagli investitori dopo che venerdì i dati sul mercato del lavoro statunitense sono risultati sorprendentemente deboli, allontanando la prospettiva di un taglio dei tassi di interesse a giugno. Il presidente della Fed, che aveva recentemente messo in luce come il miglioramento dei dati macro avrebbe potuto portare un rialzo dei tassi a giugno, parlerà alle 18,30 italiane. Attorno alle 13,35 italiane, il futures e-minis sullo S&P 500 avanza dello 0,14%, il contratto di riferimento sul Nasdaq sale dello 0,17% e il derivato sul Dow Jones dello 0,19%. Venerdì gli indici avevano chiuso in calo. Il mercato obbligazionario è debole: il benchmark decennale cede 5/32 e rende l'1,7211%. Tra i titoli in evidenza oggi: ** Il produttore di greggio e gas naturale Devon Energy ha annunciato che venderà asset in Texas per circa 1 miliardo di dollari e che sta facendo progressi nei processi di dismissione di altri asset. ** Wal-Mart è in rialzo di circa l'1% nel pre-market dopo la promozione di Jefferies a "buy". Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia