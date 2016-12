Wall Street - Stocks to watch del 3 giugno

3 giugno (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono sostanzialmente piatti, indicando un avvio poco mosso per i mercati americani. Piuttosto consistente l'agenda degli appuntamenti macro: attesi i dati sui posti di lavoro non agricoli, tasso di disoccupazione, salari medi, media ore lavorate maggio e bilancia commerciale aprile alle 14,30. A seguire Pmi servizi e composito finali maggio a cura di Markit alle 15,45, poi la revisione ordini beni durevoli e ordini industria aprile e l'Ism non manifatturiero maggio alle 16,00. Attorno alle 13,10 italiane, il futures e-minis sullo S&P 500 è piatto, il contratto di riferimento sul Nasdaq scende dello 0,08% e il derivato sul Dow Jones è stabile a +0,04%. Il mercato obbligazionario è sostanzialmente stabile: il benchmark decennale sale di 3/32 e rende l'1,7990%. Tra i titoli in evidenza oggi: ** L'utile netto di CITIGROUP si ridurrà di circa un quarto nel secondo trimestre rispetto allo stesso periodo 2015, ha lasciato intendere il direttore generale Mike Corbat. ** BROADCOM ha annunciato risultati trimestrali migliori delle attese con ricavi a 3,56 miliardi di dollari. Il titolo del produttore di chip balza del 6,1% a 164,5 dollari nel pre borsa. ** La catena di negozi di abbigliamento GAP ha annunciato un calo del 6% delle vendite a perimetro comparabile a maggio, inferiore alle stime degli analisti. Il titolo balza del 4,7% a 19,20 dollari nel pre borsa. ** ZUMIEZ, la catena di negozi pret a porter, ha reso noti risultati trimestrali di poco superiori alle attese, ma la propria stima di ricavi per il secondo trimestre di 172-176 milioni di dollari è inferiore al consensus di 181,3 milioni. Il titolo perde l'8,7% nel pre borsa. ** AMBARELLA, produttore di chip per i video, ha registrato un risultato trimestrale migliore delle attese e ha annunciato un piano di acquisto di azioni proprie da 75 milioni di dollari. Il titolo balza del 10,6% nel pre borsa, trascinando anche GOPRO (+3%) che utilizza i chip di Ambarella nelle mini camere. ** APPLE ha visto un blocco dei servizi, incluso l'Apple store, verso le 22,00 ore italiane di ieri, ripresi oggi alle 7 del mattino. Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia