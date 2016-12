Wall Street - Stocks to watch del 2 giugno

2 giugno (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street indicano un avvio cauto sull'azionario statunitense in una seduta che vede gli investitori concentrarsi sull'esito del meeting dell'Opec e su alcuni rapporti sull'occupazione in vista dell'importante dato mensile di domani. Nel pomeriggio sono attesi infatti i numeri settimanali sui sussidi di disoccupazione e il rapporto Adp sull'occupazione nel settore privato, tradizionale anticipatore del dato dei 'payroll' di maggio, osservato speciale in vista del meeting della Fed del 14 e 15 giugno per valutare le probabilità di un rialzo del costo del denaro già questo mese. Dal Beige Book di ieri è emerso che le pressioni inflazionistiche sono leggermente aumentate nella maggioranza degli Stati americani tra aprile e maggio. Attorno alle 13,40 italiane, il futures e-minis sullo S&P 500 cede lo 0,07%, il contratto di riferimento sul Nasdaq scende dello 0,05% e il derivato sul Dow Jones arretra dello 0,07%. Il mercato obbligazionario è sostanzialmente stabile: il benchmark decennale sale di 3/32 e rende l'1,835%. Tra i titoli in evidenza oggi: ** JOHNSON & JOHNSON ha annunciato che rileverà Vogue International, società di prodotti per la salute personale e la cura dei capelli, per 3,3 miliardi di dollari in contanti. ** ORACLE è stata citata in giudizio da un ex direttore finanziario che sostiene di essere stata oggetto di ritorsioni da parte del top managament per avere espresso lamentele su pratiche contabili irregolari nel servizi Cloud del gruppo. ** TESLA vuole produrre mezzo milione di auto entro il 2018, ha detto l'AD Elon Musck alla Recode conference, secondo quanto riporta Cnbc. ** BOX, società di servizi cloud, ha annunciato ieri a borsa chiusa ricavi e utili trimestrali sopra le attese ma il deciso rallentamento evidenziato sui dati relativi alla fatturazione, che include anche i ricavi futuri, hanno deluso gli analisti facendo scendere il titolo fino al 10% negli scambi serali. ** Goldman Sachs ha ridotto il target price su APPLE a 124 da 136 dollari, mantenendo il rating 'buy' e citando le attese su una più bassa crescita del mercato degli smartphone. Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia