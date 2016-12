Wall Street - Stocks to watch dell'1 giugno

1 giugno (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono in ribasso, facendo pensare a un avvio di seduta negativo. L'agenda macroeconomica prevede l'indice Pmi manifatturiero finale di maggio, la spesa per costruzioni di aprile, stimata in crescita dello 0,6% rispetto al mese precedente, e l'indice Ism manifatturiero del mese scorso, che dovrebbe attestarsi a 50,5. In calendario, per quanto riguarda le aziende, soltanto i risultati di MICHAEL KORS HOLDINGS. Attorno alle 12,20 italiane, il futures e-minis sullo S&P 500 perde 7 punti (-0,33%), il contratto di riferimento sul Nasdaq scende di 12 punti (-0,27%) e il derivato sul Dow Jones arretra di 60 punti (-0,34%). Il mercato obbligazionario è stabile: il benchmark decennale è invariato e rende l'1,83%. Tra i titoli in evidenza oggi: ** Shari Redstone, vicepresidente di Viacom e figlia dell'azionista di controllo Sumner Redstone, ha diffuso un comunicato per smentire di voler gestire o presiedere il gruppo, in risposta ad una lettera firmata da sei consiglieri indipendenti, determinati ad opporsi ad un'esclusione dal Cda. ** Toyota Motor, secondo quanto riportato da Nikkei, è in trattative per acquistare due divisioni nella robotica di ALPHABET. ** L'autorità di vigilanza sui servizi finanziari dello stato di New York ha annunciato che la compagnia cinese Angbang ha rinunciato all'acquisizione di FIDELITY & GUARANTY LIFE dopo non aver fornito le informazioni richieste al fine del via libera al deal. ** Secondo alcune fonti vicine alle trattative, l'operatore di private equity Thoma Bravo sta preparando un'offerta d'acquisto per QLIK TECHNOLOGIES, mettendo sul piatto, per la società di analisi dei dati, fino a 2,8 miliardi di dollari. ** Lisa Su, Ceo di ADVANCED MICRO DEVICE, ha detto di attendersi il ritorno all'utile operativo nel secondo semestre. ** Morgan Stanley ha tagliato il rating di NIKE a equal weight, secondo quanto riferiscono i trader. ** Mkm ha alzato il target price di AMAZON.COM a 850 da 800 dollari, confermando buy. ** Ubs ha ridotto la valutazione di EMC a neutral da buy. Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia