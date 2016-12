BORSA USA, indici poco mossi, dati consumo sostengono view rialzo tassi

31 maggio (Reuters) - Gli indici di Wall Street sono poco mossi dopo i forti dati sulla spesa per i consumi che hanno offerto un ulteriore segnale di miglioramento della crescita sostenendo la posizione della Fed per una stretta monetaria a giugno.

L'indice Pce relativo alla spesa personale per i consumi Usa, escludendo le componenti più volatili come alimenti e energia, è cresciuto ad aprile dello 0,2% su mese e dell'1,6% su anno dopo un simile incremento a marzo. L'indice core Pce è la misura dell'inflazione preferita dalla Fed e sta viaggiando sotto il target del 2% della banca centrale.

** CELATOR PHARMA balza del 71% dopo l'accordo per essere acquisita da JAZZ PHARMA per 1,5 miliardi. Jazz Pharma è in calo dello 0,7%.