Wall Street - Stocks to watch del 31 maggio

31 maggio (Reuters) - I futures sull'azionario Usa preannunciano un avvio poco mosso per Wall Street dopo il weekend lungo che ha visto ieri i mercati chiusi per il Memorial Day.

Gli investitori eviteranno di fare grandi scommesse in vista degli importanti dati macro in agenda questa settimana e stanno elaborando le dichiarazioni del presidente Fed Janet Yellen che la scorsa settimana ha definito "appropriato" un rialzo dei tassi nei prossimi mesi.

In particolare venerdì è in agenda il dato sui nuovi occupati. Le attese elaborate da Reuters convergono su 161.000 nuovi posti di lavoro per un tasso di disoccupazione in calo al 4,9%.