Wall Street - Stocks to watch del 3 marzo

3 marzo (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono piatti, facendo presagire un avvio senza grandi scossoni per gli indici americani. A livello macro, oggi, sono previsti i dati sulla revisione del costo del lavoro e produttività 4° trimestre e le richieste settimanali sussidi di disoccupazione alle 14,30. Markit, Pmi servizi e composito finali febbraio alle 15,45 e ordini all'industria, revisione ordini beni durevoli gennaio, Ism non manifatturiero febbraio alle 16,00. A chiusura dei mercati attesi i risultati di Hewlett Packard. Alle 13,25 italiane, il futures e-minis sullo S&P 500 perde lo 0,03%, il contratto di riferimento sul Nasdaq sale dello 0,03%, stesso andamento anche per il derivato sul Dow Jones. Il mercato obbligazionario è in lieve ribasso: il benchmark decennale perde 4/32 e rende l'1,8634%. Tra i titoli in evidenza oggi: Tumi Holdings, Samsonite International, principale produttore al mondo di valigie, è vicino a concludere un accordo per acquistare la società specializzata in valigie di lusso, secondo il Wall Street Journal. Costco Wholesale ha annunciato risultati trimnestrali al di sotto delle attese. L'utile netto per azione nel secondo trimestre è stato pari a 1,24 dollari per azione. Il consensus era di 1,28 dollari per azione. Il titolo cede il 3% nel pre borsa a 148,20 dollari. Target ha annunciato che investirà da 2 a 2,5 miliardi di dollari l'anno a partire dal 2017 per migliorare la propria catena d'approvvigionamento e le infrastrutture tecnologiche. Ibm ha avviato una causa contro Groupon con l'accusa di violazione dei brevetti.