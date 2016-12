Wall Street - Stocks to watch del 2 marzo

2 marzo (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono in leggero ribasso, con il greggio che perde terreno sul balzo delle scorte Usa. Le scorte sono salite di 9,9 milioni di barili la scorsa settimana, secondo i dati di American Petroleum Institute (API), ben oltre i 3,6 milioni attesi dagli analisti. Tuttavia le borse europee sono positive, grazie al greggio risalito sopra i minimi e su un allentamento dei timori di un rallentamento dell'economia. Gli investitori hanno la prospettiva di un aumento dei tassi negli Stati Uniti, ma anche di una politica distensiva sul fronte monetario in Europa e in Cina. Oggi sono previsti i dati sull'occupazione del settore privato, che dovrebbero evidenziare un aumento di 190.000 posti di lavoro dai 205.000 del mese precedente. Alle 13,55 italiane, il futures e-minis sullo S&P 500 perde lo 0,11%, il contratto di riferimento sul Nasdaq lo 0,06%, il derivato sul Dow Jones lo 0,08%. Il mercato obbligazionario è in lieve ribasso: il benchmark decennale perde 2/32 e rende l'1,84%. Tra i titoli in evidenza oggi: ZYNGA sale del 4,2% nel premarket, dopo la nomina di un nuovo direttore generale e di Mark Pincus a presidente. ABERCOMBIE & FICTH è in rialzo del 5,7% dopo i risultati, che hanno evidenziato un inatteso aumento delle vendite nel trimestre, grazie alla forte domanda per il marchio Hollister nella stagione natalizia. QUALCOMM ha concordato di pagare una multa di 7,5 milioni di dollari per violazione delle leggi Usa anticorruzione per aver assunto parenti di funzionari cinesi al fine di ottenere ordinativi. Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia