Wall Street - Stocks to watch dell'1 marzo

1 marzo (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono in rialzo, facendo pensare a un avvio di seduta positivo. L'agenda macroeconomica prevede l'indice Pmi manifatturiero finale di febbraio, la spesa per costruzioni di gennaio, attesa in aumento dello 0,3% rispetto al mese precedente, l'indice Ism manifatturiero di febbraio, che dovrebbe attestarsi a 48,5, e i dati sulle vendite di auto nel mese scorso, stimate a 5,50 milioni di unità. Scarno il calendario dei risultati corporate, che prevede, come nomi di maggiori rilievo, ANADARKO ed HERTZ . Attorno alle 12,30 italiane, il futures e-minis sullo S&P 500 guadagna 17,25 punti (+0,89%), il contratto di riferimento sul Nasdaq sale di 40 punti (+0,95%) e il derivato sul Dow Jones avanza di 139 punti (+0,84%). Il mercato obbligazionario è in lieve ribasso: il benchmark decennale perde 2/32 e rende l'1,75%. Tra i titoli in evidenza oggi: ** TESCO ha chiuso il quarto trimestre con una perdita netta adjusted di 33 cent, un cent peggio delle attese. ** INTERCONTINENTAL EXCHANGE sta valutando una controfferta per London Stock Exchange Group, al fine di impedire la fusione tra quest'ultima e Deutsche Boerse . Ice ha confermato quanto anticipato da Bloomberg, precisando di non aver ancora preso una decisione se procedere o meno con un'offerta. Secondo Bloomberg anche CME GROUP sta lavorando ad una proposta alternativa a Lse. ** Secondo alcune fonti vicine alla situazione, American Securities è in negoziati esclusivi con MOELIS & CO per acquisire North American Partners in Anesthesia, un deal che ha un controvalore di quasi 1 miliardo di dollari. ** Tre parlamentari Usa hanno chiesto al ministero del Tesoro di condurre un'analisi rigorosa delle implicazioni di sicurezza nazionale nell'acquisizione di TEREX da parte della cinese Zoomlion. ** Il governo australiano ha annunciato una revisione della legislazione riguardante la proprietà dei media, che potrebbe aprire le porte a nuove operazioni di M&A, deal che presumibilmente vedrebbero NEWS CORP in pole position. ** Un giudice federale ieri ha negato al governo degli Stati Uniti l'accesso ai dati contenuti in un iPhone in un caso di droga a New York, dando così ragione ad APPLE. ** MARATHON OIL cede il 4,8% nelle contrattazioni di pre-market dopo aver annunciato un'offerta di nuove azioni. ** SUNEDISON crolla del 18,7% nel pre-market dopo aver rinviato la pubblicazione dei risultati annuali a causa di indagini interne. ** EXELIXIS balza del 9,6% nel pre-market dopo aver annunciato un accordo di licenza esclusiva con Ipsen.