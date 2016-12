BORSA USA incerta valuta mossa banca centrale cinese, rialzo greggio aiuta

29 febbraio (Reuters) - Wall Street procede cauta e incerta a metà mattinata, con gli investitori intenti a valutare la mossa decisa da Pechino per rilanciare l'economia.

La banca centrale cinese oggi ha tagliato le riserve di valuta obbligatoria per la quinta volta in un anno.

** A sostenere il mercato contribuisce il rialzo dei prezzi del greggio dopo che l'Arabia Saudita ha dichiarato che collaborerà con altri Paesi produttori per limitare la volatilità del mercato petrolifero. Ne beneficiano i titoli del settore come Chevron e Exxon.

** Valeant lascia sul terreno il 9% dopo l'annuncio che l'AD Michael Pearson tornerà da un'assenza per malattia e il rinvio della pubblicazione dei risultati trimestrali.

** Sale invece del 6% Icahn Enterprises sull'offerta per rilevare il pacchetto di Federal Mogul non ancora in suo possesso. Le azioni del produttore di componenti auto oggetto della proposta della società del miliardario Carl Icahn mettono a segno un balzo del 45%.