Wall Street - Stocks to watch del 29 febbraio

29 febbraio (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono in lieve ribasso, con il mercato proccupato per la possibilità che la Federal Reserve vada avanti con il suo piano di rialzo dei tassi. A questo proposito gli occhi degli investitori sono puntati sui dati sull'occupazione Usa che saranno pubblicati venerdì. Inoltre il meeting del G20 si è concluso senza un nuovo piano per stimolare la crescita economica a livello globale. Attorno alle 13,40 italiane, il futures e-minis su S&P 500 cede lo 0,06%, quello sul Nasdaq lo 0,2% e quello sul Dow Jones lo 0,09%. Sul mercato obbligazionario il benchmark decennale sale di 3/32 e rende l'1,7520%. Tra i titoli in evidenza oggi: ** VALEANT PHARMACEUTICALS cede circa l'8% nel pre-market dopo aver annunciato ieri che il Ceo Michael Pearson riprenderà il suo posto con relativi poteri dopo la malattia e aver rinviato la pubblicazione dei risultati del quarto trimestre prevista per oggi. ** ASTRAZENECA perde quasi il 2% nel pre-borsa dopo aver venduto i diritti su due farmaci a China Medical System Holdings per 500 milioni di dollari. ** Amazon si prepara a sbarcare sul mercato britannico del cibo fresco dopo aver firmato un accordo di fornitura con la catena di supermercati Morrisons. ** Lumber Liquidators Holdings ha registrato un calo delle vendite più forte del previsto per il terzo trimestre consecutivo, sulla scia delle notizie che alcuni dei suoi laminati per pavimenti contengono eccessivi livelli di formaldeide considerata cangerogena. ** Citigroup venderà la propria quota di minoranza nella cinese Guangfa Bank (CGB) per circa 19,7 miliardi di yen (circa 3 miliardi di dollari), liberando capitali per espandere altre attività nel Paese, secondo una fonte vicina all'operazione.