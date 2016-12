Wall Street - Stocks to watch del 26 febbraio

26 febbraio (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street indicano un avvio in rialzo per la borsa Usa in attesa di dati sul Pil, mentre la Cina ha ribadito che non deprezzerà utreiormente il cambio ma guarda ad altri strumenti per sostenere l'economia. Sotto i riflettori il summit di due giorni del G20 a Shanghai dove i rappresentati delle principali potenze economiche si riuniscono per trovare delle soluzioni per mettere im moto la crescita economica globale. Il mercato guarda con attenzione anche ai movimenti del greggio, il principale driver per l'azionario quest'anno. Su questo fronte i prezzi sono in rialzo grazie alle ricoperture e alla spinta derivante dagli ultimi dati che indicano una crescita della domanda di benzina in Usa. Nell'agenda macro in primo piano la seconda lettura del Pil Usa del quarto trimestre. Le stime indicano un ulteriore ridimensionamento della crescita a +0,4% da +0,7% della prima lettura uscita a fine gennaio. Tra gli altri dati la spesa per i consumi e la bilancia commerciale. Attorno alle 13,45 italiane, il futures e-minis su S&P 500 guadagna lo 0,36%, quello sul Nasdaq lo 0,48% e quello sul Dow Jones cresce dello 0,37%. Sul mercato obbligazionario il benchmark decennale perde 11/32 e rende l'1,734%. Tra i titoli in evidenza oggi: ** Kraft Heinz ha annunciatio ieri, a mercati chiusi, risultati trimestrali sopra le attese. Sulla scia dei conti alcuni broker hanno rivisto al rialzo giudizi e target price. ** Palo Alto Network ha riportato risultati migliori delle attese per il decimo mese consecutivo soprendendo favorevolmente gli analisti dopo il profit warnig della concorrente FireEye. Ieri il titolo è stato sospeso al rialzo sulla scia dei risultati diffusi erroneamente prima della chiusura della borsa. ** J.C. Penney ha annunciato un utile trimestrale superiore alle stime, tra i pochi segnali positivi in un settore retail in difficoltà. ** Gap Inc. ha annunciato previsioni di utili per l'intero anno sotto le stime degli analisti sull'effetto del forte dollaro e delle deboli vendite dei marchi Banana Republic e Gap. La catena di abbigliamento prevede per l'anno che termina a gennaio una utile adjusted tra 2,20 e 2,25 dollari per azione, ben sotto le previsioni Thomson Reuters I/B/E/S di 2,42 in media. ** Foot Locker ha riportato per il quarto trimestre una crescita delle vendite a parità di perimetro del 7,9% e un utile per azione di 1,14 dollari sopra le stime Thomson Reuters I/B/E/S di 1,12 dollari. Dopo la pubblicazione dei risultati il titolo sale del 2,8% nel premarket. Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia