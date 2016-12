BORSA USA incerta tra buoni dati manifattura e debolezza greggio

Gli ordini di beni durevoli sono cresciuti del 4,9% in gennaio, sopra le attese di +2,5%. Per contro il greggio, principale driver del mercato quest'anno, risente di un eccesso di offerta che non è compensato dalla pur forte domanda di carburante negli Usa. I timori legati al calo del petrolio si stanno intanto allargando al settore finanziario perché le banche potrebbero trovarsi a gestire un'ondata di fallimenti di aziende energetiche.