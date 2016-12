Wall Street - Stocks to watch del 25 febbraio

25 febbraio (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono positivi, facendo presagire un avvio in rialzo per gli indici americani. L'agenda macro odierna prevede le richieste settimanali sussidi disoccupazione, la revisione licenze edilizie e gli ordini beni durevoli gennaio alle 14,30 e l'indice mensile prezzi case dicembre alle 15,00. Gap e Kraft Heinz renderanno noti i risutati del quarto trimestre dopo la chiusura di Wall Street. Attorno alle 14,00 italiane, il futures e-minis su S&P 500 guadagna lo 0,25%, quello sul Nasdaq lo 0,23% e quello sul Dow Jones cresce dello 0,25%. Il mercato obbligazionario è positivo: il benchmark decennale guadagna 1/32 e rende l'1,7364%. Tra i titoli in evidenza oggi: ** Sears Holdings ha reso nota una perdita adjusted nel quarto trimestre chiuso al 31 gennaio di 1,70 dollari per azione su ricavi pari a 7,3 miliardi di dollari. ** Visa ha siglato un protocollo con la cinese UnionPay per collaborare nella sicurezza dei pagamenti. La Cina aveva annunciato nel 2015 che avrebbe aperto al mercato dei pagamenti stranieri a partire dal prossimo mese di giugno. ** Lockeed Martin, principale fornitore del Pentagono, ha detto agli investitori che la controllata degli elicotteri Sikorsky, acquistata lo scorso anno per 9 miliardi di dollari, potrebbe sottoperformare a causa della situazione del petrolio e di altri parametri economici mondiali. ** Whiting Petroleum, il produtotre petrolifero del Dakota del Nord, ha ieri annunciato che sospenderà la fratturazione idraulica e ridurrà gli investimenti dell'80% quest'anno in risposta al crollo del prezzo del petrolio. Il titolo cede il 7,7% a 4 dollari nel pre borsa. Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia