Wall Street - Stocks to watch del 24 febbraio

24 febbraio (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono in ribasso sulla scia del calo del prezzo del greggio dopo che l'Arabia Saudita ha escluso un taglio alla produzione. A pesare sulle quotazioni petrolifere sono anche gli ultimi dati Usa che indicano un ulteriore incremento delle scorte. In ribasso oggi tutte le borse mondiali mentre la crescita della domanda verso asset ritenuti come un porto sicuro stanno spingendo al rialzo i prezzi dell'oro e del dollaro. L'agenda macro odierna include i dati sulle vendite di nuove case a gennaio ma gli investitori analizzeranno con attenzione anche gli interventi di alcuni rappresentanti della Fed per scorgere segnali sulla visione dello stato dell'economia Usa da parte della banca centrale in vista del meeting del mese prossimo. Attorno alle 14,00 italiane, il futures e-minis su S&P 500 cede lo 0,87%, quello sul Nasdaq l'1,24% e quello sul Dow Jones lo 0,87%. Il mercato obbligazionario è in calo: il benchmark decennale guadagna 12/32 e rende l'1,703%. Tra i titoli in evidenza oggi: ** Lowe's, la seconda catena al mondo nel bricolage, ha annunciato un incremento delle vendite trimestrali migliori del previsto grazie alla ripresa del mercato immobiliare negli Stati Uniti e ha previsto per il 2016 vendite superiori alle stime. Il titolo è tuttavia in ribasso del 2,8% negli scambi del preborsa. ** Jp Morgan cede oltre l'1% nel preborsa dopo che ieri ha detto che effettuerà ulteriori accantonamenti per mezzo miliardo di dollari, per coprire eventuali crediti problematici di società petrolifere e del gas, e che i ricavi nell'investment banking sono in calo. Almeno tre case di brokeraggio hanno tagliato i target price sul titolo. ** Il produttore di gas naturale Chesapeake Energy prevede minori investimenti nel 2016 e ha annunciato che venderà ulteriori asset per 500 milioni-1 miliardo di dollari. ** Johnson & Johnson è stata condannata dai giudici della corte statale del Missouri a pagare 72 milioni di dollari per i danni provocati alla famiglia di una donna la cui morte per cancro ovarico era stata collegata all'utilizzo per decenni di due prodotti a base di talco, Baby Bowder e Showe to Shower.