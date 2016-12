BORSA USA, indici in calo su ribasso greggio

23 febbraio (Reuters) - L'azionario Usa è in ribasso incapace di dare seguito ad un nuovo rally in quello che fino ad ora è stato un anno turbolento.

Il ministro del petrolio dell'Arabia Saudita Ali Al-Naimi nel corso della conference CERAWeek a Houston ha detto che il Regno saudita non ha "dichiarato guerra" ai produttori rivali e che accoglie con favore la crescita delle compagnie petrolifere statunitensi attive nel mercato dello shale oil che possono contribuire a soddisfare la crescente domanda globale.

Su questo tema JP Morgan ha detto oggi che effettuerà accantonamento aggiuntivi per 500 milioni di dollari per coprire le perdite derivant dal settore dell'energia. Il titolo è in calo del 3,6% circa.