Wall Street - Stocks to watch del 23 febbraio

23 febbraio (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono incerti sulla scia del calo dei prezzi del greggio e delle commodity dopo il rally della vigilia e in un mercato scoraggiato sulla sostenuta ripresa dal violento selloff di quest'anno. I prezzi del petrolio e dei metalli sono tornati a scendere, mentre l'oro ha ripreso terreno. L'indice S&P 500 è in calo del 4,8% da inizio anno con una borsa che si muove in tandem con i prezzi volatili del petrolio mentre gli investitori restano cauti sulle prossime mosse della Fed sui tassi. In questo ambito gli investitori presteranno attenzione oggi agli interventi del vice presidente della Fed Stanley Fischer e a quello del presidente della Fed di Minneapolis Neel Kashkari per avere nuove indicazioni sulla visione della Banca centrale sull'economia Usa. Sul fronte dei dati macro l'agenda odierna include l'indice prezzi case CaseShiller di dicembre (attesi per le 15,00 italiane), la fiducia consumatori per febbraio e i dati sulle vendite di case esistenti a gennaio (entrambi per 16,00). Attorno alle 13,45 italiane, il futures e-minis su S&P 500 cede lo 0,03%, quello sul Nasdaq lo 0,15% mentre quello sul Dow Jones guadagna lo 0,05%. Il mercato obbligazionario è in calo: il benchmark decennale cede 5/32 e rende l'1,784%. Tra i titoli in evidenza oggi: ** Fitbit è in forte ribasso negli scambi del preborsa dopo il debole outlook offerto ieri a mercati chiusi dalla società che produce dispositivi tecnologici nell'ambito del fitness e della salute, e sulla cui scia diversi broker hanno ridotto giudizi e target price. ** Home Depot ha annunciato oggi risultati trimestrali sopra le attese grazie alle vendite (+8,9%) che hanno beneficiato della crescita della domanda stimolata dal miglioramento del mercato immobiliare. L'utile netto della catena Usa di bricolage per la casa è salito nel quarto trimestre a 1,47 miliardi da 1,38 miliardi dell'anno precedente. Il titolo guadagna oltre il 3% negli scambi del preborsa. ** Toll Brothers, il primo costruttore Usa di appartamenti di lusso, ha riportato ricavi in rialzo dell'8,8%, sopra le attese, per il primo trimestre chiuso a fine gennaio e ha espresso ottimismo per le vendite nella stagione primaverile. ** Wester Digital ha detto che una controllata della cinese Unisplendour ha lasciato cadere l'accordo per acquisire una quota del 15% della società dopo la decisione della Commisione Usa sugli investmenti esteri (Cfius) di procedere con un'indagine. ** United Technologies ha confermato ieri sera l'esistenza di colloqui esplorativi per una fusione con Honeywell International sottolineando tuttavia che un deal di questo tipo incontrerebbe "ostacoli normativi insormontabili." ** Lexmark International ha chiuso il quarto trimestre con una perdita GAAP di 0,17 dollari per azione. Il prodotture di stampanti ha inoltre annunciato un taglio di circa 550 posti di lavoro a livello mondiale e ha detto di avere avuto riscontri positivi per la sua ricerca di alternative strategiche.