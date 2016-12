BORSA USA in rialzo con greggio e commodities, balzo Chevron

22 febbraio (Reuters) - L'azionario Usa è in rialzo in mattinata grazie al rimbalzo dei prezzi del greggio e delle commodities che stimola negli investitori un certo appetito per il rischio dopo il crollo dei mercati globali.

"Abbiamo visto oggi un rimbalzo del greggio che gli investitori vedono come una specie di via libera per prendersi di nuovo un po' di rischio in una certa misura", spiega James Abate, responsabile investimenti di Centre Funds.