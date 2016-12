Wall Street - Stocks to watch del 22 febbraio

22 febbraio (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono in rialzo, sulla scia del recupero dei prezzi del petrolio. I derivati sul greggio mostrano infatti un'accelerazione dopo i dati che hanno mostrato un calo delle piattaforme di trivellazione negli Stati Uniti. Il Brent guadagna circa il 4%, così come il greggio leggero Usa. Danno sostegno ai mercati azionari globali anche le aspettative di un nuovo allentamento della politica monetaria da parte della Bce dopo che i dati Pmi della zona euro hanno evidenziato a febbraio una crescita del settore privato ai minimi di oltre un anno. Occhi puntati anche sulle prossime mosse Fed. Attorno alle 13,40 italiane, il futures e-minis su S&P 500 sale dello 0,99%, quello sul Nasdaq dell'1,12% e quello sul Dow Jones dell'1,03%. Il mercato obbligazionario è in calo: il benchmark decennale cede 6/32 e rende l'1,7691%. Tra i titoli in evidenza oggi: ** Gli investitori stanno valutando l'impatto di una potenziale ondata di default di società energetiche sul sistema finanziario. L'indice del settore finanziario dell'S&P è tra i peggiori da inizio anno. ** Il titolo Perrigo cede circa l'1,2% nel pre-market dopo il downgrade di Goldman Sachs. ** Fitbit sale del 4,4% in attesa della pubblicazione dei risultati. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia