Wall Street - Stocks to watch del 19 febbraio

19 febbraio (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono in ribasso sul calo del petrolio di oggi dopo una settimana positiva. Il prezzi del greggio Usa oggi cala di circa il 2%, appena sopra quota 30 dollari il barile, dopo un aumento record delle scorte negli Stati Uniti. I valori del future sul petrolio negli ultimi mesi è legato all'andamento dell'azionario perché gli investitori li considerano un indicatore della domanda di energia e quindi dello stato di salute dell'economia globale. Oggi è atteso l'indice core Usa dei prezzi al consumo, che esclude le componenti più volatili alimentari ed energia, previsto dagli analisti in aumento dello 0,2% a gennaio. Attorno alle 13,55 italiane, i futures e-minis su S&P 500 Nasdaq e Dow Jones perdono lo 0,2% circa. Il mercato obbligazionario è poco mosso: il benchmark decennale cala di 5/32 e rende l'1,743%. Tra i titoli in evidenza oggi: ** Wal-Mart Stores ha segnato un aumento dell'8% nelle vendite del trimestre che termina a fine gennaio, registrando il quarto periodo consecutivo di decelerazione. La crescita era pari al 17% nel primo trimestre, 16% nel secondo, 10% nel terzo. ** Deere & Co ha diffuso utile del trimestre in calo e ha tagliato le previsioni per l'anno, a causa della domanda debole. Il gruppo prevede un calo delle vendite del 10% nell'anno che termina a ottobre, rispetto alla precedente stima a -7% e un utile a 1,3 miliardi da 1,4. ** Applied Materials sale del 7% nel premarket, dopo utili e ricavi del trimestre superiori alle attese. ** TrueCar venditore online di auto perde il 26% nel premarket, dopo aver registrato nel quarto trimestre la perdita più grande in quasi 8 mesi a causa di un balzo del 39,5% dei costi operativi.