BORSA USA contrastata dopo recenti rialzi, cala Wal-Mart, bene IBM

NEW YORK, 18 febbraio (Reuters) - L'azionario Usa perde forza dopo tre giorni di rialzi e oggi è contrastato, con il calo di Wal-Mart che compensa il rialzo di IBM.

** Wal-Mart perde il 5% circa, dopo l'utile del trimestre in diminuzione e il taglio alle previsioni dell'anno.

** I prezzi del greggio, che sono legati all'andamento delle borse, salgono di oltre il 2%, per il secondo giorno consecutivo dopo che l'Iran ha deciso di sostenere un piano di congelamento della produzione e dopo un calo a sorpresa delle scorte Usa in base ai dati Api.

** "Gli investitori stanno facendo un passo indietro, cercando di valutare cosa succede ... e per il momento, non ci sono notizie negative e il greggio mostra una certa stabilità", dice Andre Bakhos, di Janlyn Capital a Bernardsville, New Jersey.