Wall Street - Stocks to watch del 18 febbraio

18 febbraio (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono in moderato rialzo, facendo pensare a un avvio di seduta positivo. L'agenda macroeconomica prevede il dato sulle nuove richieste settimanali di sussidi alla disoccupazione, che dovrebbero attestarsi a 275.000 unità, l'indice Fed Filadelfia di febbraio, stimato a -3,0, il leading indicator di gennaio, che gli analisti prevedono in calo dello 0,2%, nonché i dati sulle scorte settimanali di prodotti petroliferi, comunicati dall'Eia. Scarno il calendario dei risultati corporate, che prevede come unico nome di rilievo quello di APPLIED MATERIALS. Attorno alle 12,10 italiane, il futures e-minis sullo S&P 500 guadagna 6 punti (+0,31%), il contratto di riferimento sul Nasdaq sale di 19 punti (+0,45%) e il derivato sul Dow Jones avanza di 62 punti (+0,38%). Il mercato obbligazionario è poco mosso: il benchmark decennale è invariato e rende l'1,82%. Tra i titoli in evidenza oggi: ** La conglomerata cinese HNA Group ha annunciato l'acquisizione della società attiva nei distributori elettronici INGRAM MICRO per circa 6 miliardi di dollari. ** KKR ha acquisito il 10% del capitale dell'indiana Max Financial Services per circa 140 milioni di dollari. ** Starboard Value, secondo quanto scritto da Bloomberg, ha compiuto il primo passo verso una battaglia nell'assemblea di YAHOO, facendo notare di non gradire gli sforzi della società per snellire il business. ** Il gruppo cinese attivo nelle macchine industriali Zoomlion Heavy Industry Science and Technology, presente anche in Italia dopo l'acquisizione di Cifa, ha precisato che la proposta di acquisto di TEREX CORPORATION prevede che l'operazione venga pagata per il 40% tramite cassa e per il resto attraverso debito bancario. ** Deutsche Bank ha tagliato il target price di VIACOM a 38 da 56 dollari, confermando hold.