BORSA USA, indici in rialzo sostenuti da banche e consumo

16 febbraio (Reuters) - Wall Street è in rialzo negli scambi della mattinata prolungando il rally di venerdì, in un mercato cauto ma che cerca occasioni di investimento tra i titoli del settore finanziario e di consumo più penalizzati recentemente.

A sostenere il sentiment è anche la stabilizzazione dei prezzi del petrolio che, dopo aver toccato i massimi degli ultimi 12 giorni sulla scia dell'accordo raggiunto da quattro paesi produttori (Qatar, Russia, Arabia Saudita e Venezuela) per congelare la produzione sui livelli di gennaio, hanno poi annullato i rialzi in quanto gli investitori speravano in un taglio dell'offerta.