Wall Street - Stocks to watch del 16 febbraio

16 febbraio (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono in rialzo sulla scia del recupero dei prezzi del greggio, con il Brent che oggi è arrivato a segnare il massimo degli ultimi 12 giorni. A dare forza ai prezzi del greggio contribuisce l'accordo raggiunto da quattro paesi produttori (Qatar, Russia, Arabia Saudita e Venezuela) per congelare la produzione sui livelli di gennaio. Anche la chiusura positiva delle borse cinesi dà sostegno all'azionario. La banca centrale cinese oggi ha annunciato la messa a punto di una nuova serie di misure di stimolo. Intorno alle 13,40 italiane, il futures e-minis sullo S&P 500 sale dell'1,39%, quello sul Nasdaq dell'1,76% e quello sul Dow Jones dell'1,32%. Sul mercato obbligazionario il benchmark decennale cede 10/32 e rende l'1,7809%, il trentennale arretra di 23/32 con un rendimento del 2,637%. Tra i titoli in evidenza oggi: ** Le azioni ADT salgono di oltre il 50% nel pre-borsa dopo l'accordo con il fondo di private equity Apollo Global Management, che si prepara ad acquisire la società di servizi di sicurezza elettronici per 7 miliardi di dollari, un premio di circa il 56% sulla chiusura di venerdì. ** Freeport-McMoRan avanza del 6,7% nel pre-market dopo che il gruppo ha deciso di vendere una quota di una delle sue miniere a Sumitsu Metal Mining. ** Restaurant Brands International , che controlla Burger King e Tim Hortons, è tornata in utile nel quarto trimestre rispetto al rosso di un anno prima, grazie alla buona domanda di alcuni prodotti.