Wall Street - Stocks to watch del 12 febbraio

12 febbraio (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono positivi, in sintonia con le borse europee che oggi vedono tornare una relativa calma dopo una settimana di pesanti vendite. Ieri la Borsa Usa ha chiuso in deciso ribasso, trascinata dai bancari sui timori che il rallentamento dell'economia globale continui a mettere sotto pressione i tassi di interesse. I titoli dell'energia hanno tuttavia contribuito a riportare i listini sopra i minimi verso il finale di seduta. Intorno alle 13,15 italiane, il futures e-minis sullo S&P 500 sale dell'1,05%, quello sul Nasdaq dell'1% e quello sul Dow Jones dello 0,9%. Sul mercato obbligazionario il benchmark decennale cede 11/32 e rende l'1,68%, il trentennale arretra di 8/32 con un rendimento del 2,53%. Tra i titoli in evidenza oggi: ** JPMORGAN CHASE balza di quasi il 4% negli scambi prima dell'avvio ufficiale della borsa dopo che il Ceo Jamie Dimon ha acquistato titoli della banca per un valore di oltre 25 milioni di dollari. ** JP Morgan ha tagliato il rating di BOEING a "neutral" da "overweight" sulla scia di indiscrezioni su un'inchiesta della Sec relativa alla contabilizzazione di costi e vendite previste per i jet 747 e 787, indiscrezioni che ieri hanno affossato il titolo in borsa. ** AIG ha capitolato nella battaglia con l'investitore attivista Carl Icahn, nominando in consiglio sia un suo rappresentante che il miliardario John Paulson dopo aver comunicato risultati trimestrali che hanno evidenziato una perdita più alta del previsto. ** KROGER, la più grande catena di supermercati negli Stati Uniti, sta tentando di rilevare Fresh Market, secondo fonti vicine alla situazione. ** Il gruppo media CBS ha annunciato ieri utili in linea con le attese grazie a un aumento della raccolta pubblicitaria della rete e a forti vendite internazionali degli show televisivi. ** GROUPON ha chiuso il trimestre con profitti più forti delle aspettative, beneficiando di vendite solide in Nord America e della ristrutturazione dei business. ** ACTIVISION BLIZZARD lascia sul terreno oltre il 13% nel pre market sulla scia di molteplici tagli di target price dopo i risultati diffusi ieri.