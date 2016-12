Wall Street - Stocks to watch del 11 febbraio

11 febbraio (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono in deciso ribasso, con gli investitori che si dirigono verso porti più sicuri, dopo un nuovo ribasso dei prezzi del greggio e i commenti cauti sulla salute dell'economia da parte del presidente della Federal Reserve, Janet Yellen. Il dollaro ha toccato oggi un minimo da 16 mesi contro yen, mentre gli investitori correvano ad acquistare oro e obbligazioni con rating elevati e vendevano l'azionario. Yellen, i cui commenti sono stati letti come una smentita all'ipotesi di aumento a breve dei tassi, dovrebbe riprendere il suo intervento al congresso alle 4, ora italiana. Intorno alle 13,55 italiane, il futures e-minis sullo S&P 500 cala dell'1,9%, quello sul Nasdaq del 2% e quello sul Dow Jones dell'1,8%. Sul mercato obbligazionario il benchmark decennale sale di 1*11/32 e rende l'1,56%, il trentennale di 2*27/32, rendimento del 2,4%. Tra i titoli in evidenza oggi: ** TESLA sale del 3% con forti volumi nel premarket, dopo che il chief executive, Elon Musk, ha detto che la società realizzerà il suo primo utile netto trimestrale inel 2016. Il gruppo ha inoltre previsto un aumento delle vendite del 60-80% nel 2016. Da inizio anno il titolo ha perso il 40%. ** TWITTER cala dell'8% nel premarket, dopo i dati del trimestre che hanno evidenziato, per la prima volta dalla quotazione, un andamento piatto degli utenti. ** CISCO sale del 3,7% dopo l'utile del trimestre superiore alle previsioni. ** INCYTE perde il 10% nel premarket dopo aver detto che intende interrompere i test sul suo farmaco contro il tumore al pancreas, ruxolitinib, sul quale ha rilevato un'efficacia insufficiente. ** EXPEDIA sale del 10% dopo aver previsto un aumento dell'utile nel 2016. Balza anche TRIPADVISOR dopo l'utile più forte delle attese. Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia