Wall Street - Stocks to watch del 10 febbraio

10 febbraio (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street trattano in deciso rialzo, incoraggiati dal tentativo di ripresa del greggio e in sintonia con il rimbalzo delle borse europee trainate dai bancari. Il mercato attende l'audizione al Congresso del presidente della Federal Reserve Janet Yellen, in cerca di indicazioni sulle prospettive di politica monetaria. Le recenti pesanti flessioni dell'azionario globale e dati macro Usa deboli hanno portato i mercati a ridurre le aspettative su ritmo e dimensione degli aumenti dei tassi di interesse americani che seguiranno il primo rialzo in quasi dieci anni deciso a dicembre. Povero di spunti il calendario macro mentre prosegue il flusso delle trimestrali, con i risultati di Cisco Systems <CSCO.O >, Twitter e Tesla attesi dopo la chiusura della borsa. Ieri Wall Street ha archiviato in leggero calo una seduta volatile, sostenuta da una ripresa dei corsi nel finale grazie ai rialzi dei titoli delle materie prime e della salute che hanno controbilanciato il nuovo forte calo del greggio. Intorno alle 13,15 italiane, il futures e-minis sullo S&P 500 sale dell'1,1%, quello sul Nasdaq dell'1,5% e quello sul Dow Jones dello 0,9%. Sul mercato obbligazionario il benchmark decennale perde 8/32 e rende l'1,756%, il trentennale lascia sul terreno 21/32 con un rendimento del 2,585%. Tra i titoli in evidenza oggi: ** WALT DISNEY cede il 2,5% negli scambi prima dell'avvio ufficiale della seduta sulla scia dei risultati diffusi ieri sera. Il canale sportivo Espn ha visto una flessione degli utili del trimestre che ha relegato in secondo piano il successo di "Star Wars" grazie al quale il gruppo ha registrato profitti record. ** TIME WARNER, a cui fanno capo i canali via cavo Cnn, Hbo e Cartoon Network, ha appena diffuso i risultati del quarto trimestre, con un calo del 6% dei ricavi. ** FITBIT sale del 6% nel pre borsa dopo che il Ceo di Salesforce.com Marc Benioff ha comunicato una quota passiva del 5,3%. Ieri il titolo ha toccato un minimo storico in vista della scadenza odierna del periodo di lockup. ** CTI BIOPHARMA cede l'8,6% nel pre market dopo l'annuncio del ritiro della richiesta per il farmaco sperimentale pacritnib a seguito della decisione di una sospensione clinica da parte della Fda. ** SOLARCITY affonda del 27,5% nel pre borsa sulla scia di vari tagli di target price da parte dei broker dopo i risultati diffusi ieri.