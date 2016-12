BORSA USA-Indici tentano rimbalzo dopo avvio debole ma tiene solo Nasdaq

NEW YORK, 9 febbraio (Reuters) - Wall Street tenta di rialzare la testa dopo una partenza debole: il rimbalzo dei tecnologici cerca di mettere in ombra le vendite su finanziari ed energetici ma senbra esaurirsi presto

"La tematica generale continua ad essere la situazione delle banche europee che ha innescato il rischio di mercato e sta lentamente filtrando sul mercato del debito", osserva Chad Morganlander, portfolio manager du Stifel, Nicolaus & Co a Florham Park, nel New Jersey.

Quello energetico è il settore peggiore sulla scia della discesa delle quotazioni del greggio. Il più venduto da inizio anno è stato il comparto finanziario, in ribasso del 15% per effetto dei timori di recessione sommati a quelli per l'esposizione al settore energetico e alle attese che i tassi di interesse non siano destinati a salire in tempi rapidi.