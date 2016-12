Wall Street - Stocks to watch del 9 febbraio

9 febbraio (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono in moderato ribasso, facendo pensare a un avvio di seduta negativo. L'agenda macroeconomica prevede le scorte all'ingrosso di dicembre, attese in calo dello 0,2% rispetto al mese precedente, e le vendite all'ingrosso di dicembre, stimate in ribasso dello 0,3% rispetto a novembre. Il calendario dei risultati corporate comprende, tra gli altri, COCA-COLA, GOODYEAR, VIACOM e WALT DISNEY. Attorno alle 12,55 italiane, il futures e-minis sullo S&P 500 perde 8,75 punti (-0,47%), il contratto di riferimento sul Nasdaq scende di 20 punti (-0,5%) e il derivato sul Dow Jones arretra di 75 punti (-0,44%). Il mercato obbligazionario è in cauto ribasso: il benchmark decennale perde 8/32 e rende l'1,76%. Tra i titoli in evidenza oggi: ** FREEPORT-MCMORAN balza del 4% nelle contrattazioni di pre-market dopo che il ministro delle Miniere indonesiano ha dato il via alle esportazioni del gruppo. ** COCA-COLA ha annunciato l'intenzione di cambiare il franchising di tutte le fabbriche dedicate all'imbottigliamento in Nord America e della società che si occupa di imbottigliamento in Cina. Lo stesso processo riguarderà Europa e Africa. L'operazione prevede anche la cessione di 39 fabbriche dedicate allo riempimento a freddo, mentre manterrà la proprietà degli stabilimenti che si occupano di rimpimento a caldo e che producono i brand Powerade e Minute Maid. ** La canadese Fortis ha comunicato l'acquisizione di ITC HOLDINGS per 6,9 miliardi in contanti e azioni. ** Rbc ha tagliato il target price di ADOBE SYSTEMS a 101 da 112 dollari ** SEARS HOLDINGS ha annunciato previsioni sulle vendite trimestrali molto inferiori alle attese degli analisti. Il titolo perde il 3,4% nel pre-market. Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia