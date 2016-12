Wall Street - Stocks to watch dell'8 febbraio

8 febbraio (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono in ribasso, facendo pensare a un avvio di seduta negativo. L'agenda macro e quella dei risultati corporate sono vuote e, di conseguenza, la giornata si preannuncia segnata dalle dinamiche economiche globali, in particolare dai timori crescenti riguardanti la crescita. Attorno alle 13,05 italiane, il futures e-minis sullo S&P 500 perde 23 punti (-1,23%), il contratto di riferimento sul Nasdaq scende di 80,50 punti (-2%) e il derivato sul Dow Jones arretra di 188 punti (-1,17%). Il mercato obbligazionario è in moderato rialzo: il benchmark decennale guadagna 9/32 e rende l'1,82%. Tra i titoli in evidenza oggi: ** L'australiana OzForex Group ha annunciato di aver posto fine alle trattative per essere acquisita da WESTERN UNION dopo che quest'ultima non ha presentato un'offerta vincolante. Il titolo del gruppo australiano è crllato del 40% circa. ** BIOCRYST PHARMACEUTICALS cade del 26,5% nel pre-market dopo aver annunciato che il farmaco sperimentale Avoralstat non ha raggiunto l'obiettivo principale in uno studio clinico. ** COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORP ha preannunciato per il trimestre in corso ricavi e utili inferiori alle previsioni degli analisti. Il titolo cede il 4% nel pre-market. ** CTI BIOPHARMA perde il 26,8% nelle contrattazioni di pre-market, sui minimi da undici mesi, dopo che la Fda ha parzialmente bloccato gli studi clinici sul farmaco antitumorale pacritinib. ** Secondo il settimanale Barron's, CELGENE e GILEAD SCIENCES potrebbero guadagnare il 30% nell'arco dei prossimi mesi dopo il crollo delle quotazioni dei titoli biotech. ** Susquehanna ha alzato il rating di DOW CHEMICAL a positive da neutral, portando il target price a 54 da 46 dollari. ** Macquarie ha migliorato il giudizio su CISCO SYSTEMS a neutral. Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia