BORSA USA, Dow perde 1% dopo dati macro, forti vendite su hi-tech

5 febbraio (Reuters) - A Wall Street gli indici di borsa estendono le perdite sui dati Usa, che sembrano mantenere in vita la prospettiva di un aumento dei tassi nel 2016, mentre gli investitori vendono in modo deciso il settore hi-tech.

"Questo serve come invito alla cautela per il mercato: è troppo tardi per pensare che un aumento dei tassi a marzo sia fuori discussione", dice Mohamed El-Erian, economista di Allianz, a Newport Beach, in California.