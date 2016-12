Wall Street - Stocks to watch del 5 febbraio

5 febbraio (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono in leggero rialzo, in attesa dei dati sull'occupazione di gennaio, che potrebbero dare indicazioni sulle prossime mosse della Federal Reserve in materia di politica monetaria. L'aumento dei posti di lavoro è previsto a quota 190.000 da 292.000 di dicembre, sostenuto però dal clima mite. L'azionario ha avuto una partenza difficile nel 2016, per la crescita economica modesta negli Usa, i prezzi del greggio in calo e i timori su un possibile rallentamento in Cina. Gli investitori guardano anche a possibili aumenti dei tassi Usa da parte della banca centrale. Per ora, dopo un report sulla fiducia debole e commenti da parte di funzionari Fed nella direzione di una politica non restrittiva, gli investitori scontano tassi stabili nel 2016. Alle 13,50 italiane, il futures e-minis sullo S&P 500 guadagna lo 0,14%, il derivato sul Dow Jones lo 0,18%, il contratto di riferimento sul Nasdaq lo 0,19%. Sale il mercato obbligazionario con il benchmark decennale a +5/32 con un rendimento dell'1,84%. Tra i titoli in evidenza oggi: ** Le azioni LINKEDIN sono in ribasso del 30% nel premarket dopo i risultati diffusi ieri, con diversi broker che tagliano prezzo obiettivo e rating. L'operatore ha registrato nel quarto trimestre la crescita più contenuta dei ricavi online in oltre due anni. ** Symantec sale del 9,5% dopo l'annuncio che Silver Lake Partners ha investito 500 milioni nella società. ** Tableau Software perde il 38,9%, dopo aver mancato le stime sui risultati. ** Hess perde il 10,28% dopo aver lanciato un aumento per 25 milioni di azioni ordinarie e 10 milioni di ads. ** Hanesbrands scende del 9,7%, dopo il calo a sorpresa dei ricavi netti del quarto trimestre. ** Arcelormittal cala del 7,51%, dopo l'annuncio di tagli dei costi e un'emissione di azioni per 3 miliardi di dollari per ridurre il debito, dopo che il calo del prezzo dell'acciaio ha pesato sui conti. Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia