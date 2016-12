Wall Street - Stocks to watch del 4 febbraio

4 febbraio (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono leggermente positivi, preannunciando un avvio di seduta tra poco mosso e positivo. Un sostegno viene da greggio e materie prime che hanno a loro volta beneficiato dell'indebolimento del dollaro. Il calendario dei risultati corporate prevede oggi, tra gli altri, Philip Morris, LinkedIn, News Corp . Sul fronte macro, invece, saranno pubblicati alle 14,30 italiane alcuni dati sul mercato del lavoro, tra cui le richieste di sussidi settimanali; alle 16 gli ordini all'industria e la revisione dei beni durevoli di dicembre. Attorno alle 13,20 italiane, il futures e-minis sullo S&P 500 guadagna lo 0,19%, come il derivato sul Dow Jones , mentre il contratto di riferimento sul Nasdaq sale dello 0,14%. In lieve calo il mercato obbligazionario con il benchmark decennale che perde 8/32 con un rendimento dell'1,9%. Tra i titoli in evidenza oggi: ** CISCO ha annunciato ieri l'intenzione di acquistare Jasper Technologies, startup specializzata nella connessione a internet di strumenti come auto o apparecchi medici, per 1,4 miliardi di dollari. ** APPLE è stata condanata da un tribunale texano a versare più di 625 milioni di dollari alla società VirnetX Holding per violazione di brevetti. ** ALPHABET ha annunciato l'uscita di Amit Singhal, uno dei pionieri del gruppo, da molto tempo a capo delle attività di ricerca su internet di Google. Il 26 febbraio sarà sostituito da John Giannandrea, vice-presidente dell'ingegneria del gigante tecnologico. ** YUM BRANDS ha registrato risultati migliori delle attese, inferiori alle previsioni i ricavi di GOPRO. ** L'assicurazione sanitaria CIGNA ha da poco annunciato utili trimestrali sopra le previsioni del mercato. ** CONOCOPHILIPS, colpita dal deprezzamento del greggio, ha registrato un forte peggioramento della perdita trimestrale e ha tagliato i dividendi. Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia