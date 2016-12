Wall Street - Stocks to watch del 3 febbraio

3 febbraio (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono in moderato rialzo, facendo pensare a un avvio di seduta positivo. L'agenda macroeconomica prevede i dati Adp sulla creazione di posti di lavoro nel settore privato di gennaio, che dovrebbero evidenziare un incremento di 195.000 buste paga, gli indici Pmi servizi e composito finali sempre del mese scorso, l'indice Pmi non manifatturiero di gennaio, calcolato dall'Ism, atteso a 55,1, e i dati sulle scorte settimanali di prodotti petroliferi, comunicati dall'agenzia governativa Eia. Il calendario dei risultati corporate contempla, fra gli altri, MERCK & CO e GENERAL MOTORS. Attorno alle 12,30 italiane, il futures e-minis sullo S&P 500 guadagna 5 punti (+0,26%), il contratto di riferimento sul Nasdaq sale di 4 punti (+0,1%) e il derivato sul Dow Jones avanza di 31 punti (+0,21%). Il mercato obbligazionario è poco mosso: il benchmark decennale perde 1/32 e rende l'1,87%. Tra i titoli in evidenza oggi: **YAHOO ha annunciato di stare valutando "alternative strategiche" per il core business Internet e il taglio del 15% dei posti di lavoro. Il titolo è arretrato dell'1,2% nelle contrattazioni di afterhours. Piper Jaffray ha tagliato il target price a 31 da 39 dollari, confermando overweight. Rbc ha ridotto il target price a 33 da 42 dollari, ribadendo sector perform. Altri broker hanno ridotto l'obiettivo di prezzo. **La catena di ristoranti CHIPOTLE MEXICAN GRILL ha annunciato che l'indagine sulla sicurezza alimentare in California si è trasformata in un'inchiesta a livello nazionale. Il titolo ha perso il 7% nelle contrattazioni di afterhours. **MICROSOFT ha pagato circa 250 milioni di dollari per l'acquisizione di Swiftkey, produttore di tastiere dotate di intelligenza artificiale. **LOWE'S COMPANIES ha annunciato l'acquisizione della canadese Rona per 2,28 miliardi di dollari in contanti. **Ubs ha tagliato il target price di FERRARI a 48 da 52 dollari, confermando buy. **Rbc ha migliorato il giudizio su DOW CHEMICAL a top pick da outperform, portando il target price a 60 da 51 dollari. Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia