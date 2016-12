BORSA USA in ribasso, continua a pesare calo prezzi petrolio

Sul mercato petrolifero i futures sul greggio perdono il 5% per il dissolversi delle speranze su un accordo Opec-Russia sul taglio della produzione e che Goldman Sachs ritiene "altamente improbabile".

Sullo sfondo proseguono le preoccupazioni per un rallentamento dell'economia globale a causa del debole andamento della Cina e per gli attesi nuovi rialzi dei tassi da parte della Fed.

** Tra gli spunti positivi Alphabet è in rialzo del 4,2% circa all'indomani dei conti trimestrali sopra le stime. Il colosso internet ha superato per capitalizzazione Apple che aveva monopolizzato il primo posto per quattro anni.