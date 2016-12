Wall Street - Stocks to watch del 2 febbraio

2 febbraio (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono in netto calo, facendo presagire un'altra seduta difficile per i mercati Usa. In calendario per oggi a livello macro l'Ism New York gennaio alle 15,45. Sul fronte corporate, attesi i trimestri di Ups, Dow Chemical, Exxon Mobil e Yahoo!. Attorno alle 13,10 italiane, il futures e-minis sullo S&P 500 cede lo 0,71%, quello sul Dow Jones lo 0,66%, quello sul Nasdaq lo 0,71%. Sul mercato obbligazionario il benchmark decennale guadagna 9/32 e rende l'1,9346%, il trentennale guadagna 21/32 con un rendimento del 2,7475% . Tra i titoli in evidenza oggi: ** Alphabet, la controllante del motore di ricerca Google è diventata la prima società al mondo per capitalizzazione di mercato nelle transazioni del dopo borsa ieri, a seguito della pubblicazione dei risultati del trimestre, superando Apple che aveva monopolizzato il primo posto per quattro anni. ** Exxon Mobil, il titolo della major petrolifera perde l'1,1% a 85,42 dollari in attesa dei risultati attesi prima dell'apertura. ** Mattel ha reso noto un balzo inatteso dei ricavi nel trimestre, il primo da oltre due anni, grazie alla ripresa delle vendite delle Barbie e dei giochi Hot Wheels. Il titolo è salito del 6% nel pre borsa. ** Anadarko Petroleum ha annunciato l'intenzione di ridurre della metà gli investimenti quest'anno dopo una perdita netta di 1,25 miliardi nel quarto trimestre. L'azione sale del 4% nel pre borsa. ** Yahoo annuncerà i risultati del trimestre dopo la chiusura dei mercati. Secondo il Wall Street Journal, l'AD Marissa Mayer renderà noto un piano di ristrutturazione con un taglio dei posti di lavoro del 15%. Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia