Wall Street - Stocks to watch dell'1 febbraio

1 febbraio (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono in ribasso, zavorrati dai deboli dati del settore manifatturiero cinese, che alimentano le preoccupazioni per il rallentamento della seconda economia a livello globale. Anche il nuovo calo dei prezzi del greggio contribuisce a tenere sotto pressione i derivati degli indici azionari. In calendario per oggi una serie di dati macro, da quelli su consumi e redditi personali al Pmi manifatturiero. Sul fronte corporate, attesa per i risultati di Alphabet , che comunicherà i conti a borsa chiusa. Attorno alle 13,40 italiane, il futures e-minis sullo S&P 500 cede lo 0,75%, quello sul Dow Jones lo 0,72%, quello sul Nasdaq lo 0,64%. Sul mercato obbligazionario il benchmark decennale è piatto e rende l'1,9277%, il trentennale guadagna 7/32 con un rendimento del 2,7468% . Tra i titoli in evidenza oggi: ** Il gruppo assicurativo specializzato nell'ambito sanitario Aetna, che sta portando avanti l'acquisizione di Humana, ha chiuso il trimestre con un utile migliore delle attese. ** Dominion Resources ha annunciato che acquisirà il distributore di gas naturale Questar in un'operazione da 4,4 miliardi di dollari cash per espandere le proprie attività nel settore gas. L'offerta, pari a 25 dollari per azione, implica un prmeio del 23% sulla chiusura di venerdì di Questar. ** Chipotle Mexican Grill sale del 4,5% nel pre-borsa dopo che il Wall Street Journal ha scritto che l'epidemia di E.coli che ha colpito dozzine di clienti della catena di ristoranti lo scorso anno potrebbe essere dichiarata conclusa oggi.