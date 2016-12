BORSA USA in rialzo, Pil debole alimenta speranze su cautela Fed

Wall Street è in rialzo nella mattina Usa dopo che i dati deboli sul Pil hanno alimentato le attese su un atteggiamento cauto della Fed in tema di nuovi rialzi dei tassi.

Il Pil è cresciuto nel quarto trimestre meno delle attese (+0,7% contro stime di +0,8%) e le decisioni delle banche centrali sono un elemento chiave in questa fase di turbolenze dei mercati. Proprio oggi, ad esempio, la Banca del Giappone ha tagliato i tassi di riferimento sotto lo zero per supportare l'economia, mentre la Fed, che non ha escluso un nuovo rialzo a marzo, potrebbe decidere di aspettare fino a giugno.