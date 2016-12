Wall Street - Stocks to watch del 29 gennaio

29 gennaio (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street si muovono in rialzo dopo la decisione a sorpresa della banca centrale giapponese di tagliare uno dei tassi di riferimento sotto lo zero, mentre gli investitori attendono i dati sulla crescita economica Usa nel quarto trimestre. Le attese convergono su una crescita dello 0,8% del Pil nel periodo ottobre-dicembre, ben sotto il +2% messo a segno nel terzo trimestre, con le esportazioni penalizzate dal dollaro forte e da una tiepida domanda globale. Il dato, in agenda alle 14,30 italiane, potrebbe spingere gli investitori, già preoccupati per la debolezza della crescita globale, a indirizzarsi verso asset a minor rischio e innescare quindi nuove vendite sull'azionario. La borsa Usa ieri ha chiuso in moderato rialzo, sostenuta da un rally dei tecnologici guidati da Facebook e dalla salita dei prezzi petroliferi. Oggi le quotazioni del greggio sono stabili con il Brent sopra i 34 dollari. Le trimestrali continuano a essere al centro dell'attenzione del mercato, con nomi importanti come Chevron e MasterCard tra le società che diffonderanno i risultati prima dell'apertura della borsa. Nel pre market Chevron sale dell'1% e Mastercard di circa il 2%. Attorno alle 13,40 italiane, il futures e-minis sullo S&P 500 sale dello 0,82%, quello sul Dow Jones dello 0,87%, quello sul Nasdaq dello 0,75%. Sul mercato obbligazionario il benchmark decennale avanza di 15/32 e rende l'1,935%, il trentennale guadagna oltre un punto pieno con un rendimento del 2,741% . Tra i titoli in evidenza oggi: ** MICROSOFT balza del 3,7% negli scambi prima dell'avvio ufficiale di borsa sulla scia dei risultati diffusi ieri sera, con ricavi e utili sopra le aspettative grazie ad aggressivi tagli dei costi e alla crescente domanda di servizi e prodotti cloud. ** In rialzo del 4,9% nel pre borsa anche XEROX che ha annunciato la scissione in due società, una delle quali vedrà la presenza in consiglio di tre rappresentanti dell'investitore attivista Carl Icahn. ** AMAZON.COM ha comunicato ieri sera un utile record per il quarto trimestre ma il retailer online numero uno al mondo ha deluso le attese, spingendo il titolo in calo di oltre il 10% nel pre market. ** COLGATE-PALMOLIVE ha visto le vendite trimestrali scendere del 7,6%, ancora penalizzate dal dollaro forte e da un indebolimento della domanda in America Latina. ** HONEYWELL INTERNATIONAL ha registrato un aumento del 24,9% dell'utile trimestrale, sostenuto da una flessione dei costi. ** WHIRLPOOL ha previsto utili 2016 ben sotto le attese degli analisti. ** AMERICAN AIRLINES in progresso del 3% nel pre borsa dopo i risultati. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia