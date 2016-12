BORSA USA positiva dopo qualche altalena, forte Facebook, giù eBay

28 gennaio (Reuters) - Wall Street positiva in una seduta volatile sulla scia dei movimenti del greggio.

** Il petrolio è salito fino a circa l'8% oggi dopo che il ministro dell'Energia russo ha detto che l'Arabia Saudita ha proposto di ridurre la produzione di petrolio di un massimo del 5% in ogni Paese per dare sostegno al prezzo del greggio. Le quotazioni sono poi scese dai massimi e intorno alle 17 italiane sono in rialzo di circa 3%.