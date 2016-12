Wall Street - Stocks to watch del 28 gennaio

28 gennaio (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street si muovono in lieve rialzo, facendo presagire un avvio di seduta positivo all'indomani della riunione della Fed che ha mantenuto i tassi invariati. La borsa Usa ha chiuso in calo ieri, delusa dalle scarse indicazioni date dalla banca centrale sulle sue prossime mosse nonostante le attuali turbolenze dei mercati. Sale intanto il greggio dopo l'apertura della Russia a dialogare con Arabia Saudita e altri paesi Opec per controllare l'eccesso di produzione mondiale. Il calendario dei risultati corporate contempla Amazon, Blackstone, Ford Motor, Invesco, Microsoft, T.Rowe Price, Visa. Attorno alle 14 italiane, il futures e-minis sullo S&P 500 sale dello 0,2%, come il contratto di riferimento sul Dow Jones, mentre il derivato sul Nasdaq guadagna lo 0,8%. Il mercato obbligazionario è poco mosso: il benchmark decennale cede 1/32 e rende il 2%. Tra i titoli in evidenza oggi: FORD MOTOR - Ha da poco diffuso risultati trimestrali superiori alle attese e il titolo è in rialzo nel pre-borsa americano. ALIBABA - Ha registrato un rialzo del 32% dei ricavi nel terzo trimestre grazie al buon andamento registrato nelle feste di fine anno, anche se il dato è inferiore alle attese degli analisti. BRISTOL-MYERS SQUIBB - Ha ottenuto risultati trimestrali migliori delle attese grazie a forti vendite dei suoi antitumorali e antitrombotici. FACEBOOK - Ha annunciato ieri a mercati chiusi un balzo del 52% dei ricavi del quarto trimestre, spingendo il titolo in forte rialzo nell'after-hours e oggi nel pre-borsa. EBAY perde il 14% nel pre-borsa dopo una stagione di vendite deludente sotto le feste e previsioni deboli, segno della forte concorrenza di Amazon.com. JOHNSON & JOHNSOH - Il fondo azionista Artisan Partners sta cercando di convincere diversi investitori attivisti a spingere perché il gruppo valuti una separazione delle sue tre maggiori divisioni, secondo alcune fonti. Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia