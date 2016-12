Wall Street - Stocks to watch del 27 gennaio

27 gennaio (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono in ribasso, facendo pensare a un avvio di seduta negativo. L'agenda macroeconomica prevede il dato sulle vendite di case nuove a dicembre, che dovrebbero salire di 500.000 unità rispetto al mese precedente (+2%), e il dato Eia sulle scorte settimanali di prodotti petroliferi. Il calendario dei risultati corporate contempla BOEING , CATERPILLAR, EBAY, FACEBOOK, PAYPAL, QUALCOMM, TEXAS INSTRUMENTS. Attorno alle 12,35 italiane, il futures e-minis sullo S&P 500 perde 11,75 punti (-0,62%), il contratto di riferimento sul Nasdaq scende di 40,75 punti (-0,96%) e il derivato sul Dow Jones arretra di 60 punti (-0,37%). Il mercato obbligazionario è poco mosso: il benchmark decennale cede 2/32 e rende il 2%. Tra i titoli in evidenza oggi: AT&T ha chiuso il quarto trimestre con ricavi inferiori alle attese. Nelle contrattazioni di afterhours il titolo ha perso il 2% circa. VMWARE ha annunciato delle previsioni su ricavi e utili 2016 inferiori alle attese degli analisti. Il gruppo ha comunicato che taglierà circa 800 posti di lavoro. APPLE ha deluso le attese degli analisti sui ricavi trimestrali e fornito un outlook deludente sui tre mesi in corso. Barclays ha tagliato il target price a 142 da 150 dollari, confermando overweight. Citigroup ha ridoto l'obiettivo di prezzo a 130 da 145 dollari, ribadendo buy. FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES vede per il 2016 ricavi netti pari a circa 110 miliardi di euro e un Ebit adjusted di 5 miliardi. FERRARI ha chiuso il quarto trimestre con un Ebit adjusted di 109 milioni di euro e ricavi pari a 685 milioni. Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia