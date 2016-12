WALL STREET-Stocks to watch del 26 gennaio

26 gennaio (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono in rialzo sulla scia del lieve recupero dei prezzi del greggio e in attesa dell'inizio della riunione della Fed.

Sul fronte corporate, c'è attesa per la trimestrale di Apple, che sarà pubblicata a borsa chiusa. Gli occhi saranno puntati soprattutto sui commenti del gruppo sulle attività in Cina, mentre si diffondono le preoccupazioni per un rallentamento della domanda.