BORSA USA in calo zavorrata da materie prime ed energia

NEW YORK, 25 gennaio (Reuters) - Borsa Usa in calo appesantita dai titoli legati al comparto delle materie prime e dell'energia, mentre è ormai svanito l'effetto del rally dei prezzi del greggio di settimana scorsa.

** Dopo i rialzi della scorsa settimana a Wall Street, tutta l'attenzione è concentrata sul meeting della Federal Reserve, che prenderà il via domani, e dal quale gli investitori si aspettano dettagli utili per capire quale atteggiamento adotterà l'istituto centrale sui tassi.

** Gli operatori, già innervositi dall'inizio d'anno all'insegna della volatilità e dal calo dei prezzi del greggio, restano in attesa anche dei dati sul Pil americano in agenda per venerdì.

** "Per ora, siamo in modalità 'wait-and-see' mentre il mercato si prende una pausa per digerire i forti guadagni della scorsa settimana", spiega Adam Sarhan, AD di Sarhan Capital a New York.