WALL STREET - Stocks to watch del 20 gennaio

NEW YORK, 20 gennaio (Reuters) - I futures sull'azionario Usa sono in netto ribasso con gli altri mercati, sul greggio e sui timori di un rallentamento della crescita a livello globale.

I prezzi del petrolio sono tornati a scendere a causa dell'eccesso di offerta e per l'andamento negativo dei mercati finanziari, con il contratto Usa che tocca i minimi dal 2003.

I titoli in evidenza:

** IBM segna -4,6% nel premarket, dopo aver previsto utili deboli per l'anno e aver registrato un calo dell'8,5% nei ricavi del quarto trimestre a causa del ribasso del dollaro e della domanda dei prodotti IT. In calo del 2% anche APPLE e MICROSOFT.