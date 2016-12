BORSA USA positiva su ottimismo per dati Cina, risultati banche

19 gennaio (Reuters) - Wall Street appare in rialzo dopo che i dati sul Pil cinese, cresciuto al ritmo annuale più lento degli ultimi 25 anni, hanno rinfocolato le speranze di nuovi stimoli da parte di Pechino, e sui solidi utili di Bank of America e Morgan Stanley.

"Questo ci dice che il peggio non è affatto passato", spiega Andre Bakhos, managing director di Janlyn Capital a Bernardsville, New Jersey.

I risultati sono alla base anche del rialzo di circa l'1,2% per Goldman Sachs, di 0,62% per JPMorgan, di 0,5% per Citigroup e di circa lo 0,5% per Wells Fargo.