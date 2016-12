WALL STREET - Stocks to watch del 14 gennaio

NEW YORK, 14 gennaio (Reuters) - I futures sull'azionario Usa indicano un avvio cauto a Wall Steeet all'indomani di un forte calo e mentre JP Morgan ha inaugurato oggi la stagione delle trimestrali bancarie con risultati migliori delle attese.

Ieri, in una seduta che ha visto gli indici scendere pesantemente, l'S&P 500 ha chiuso sotto i 1.900 punti per la prima volta da settembre sui timori per i deboli prezzi dell'energia, i risultati societari e l'economia globale.